كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || الحكومة اللبنانية تقرر التخلف عن سداد الديون السيادية

صوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع على التخلف عن سداد الديون السيادية، حسبما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم السبت. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || مجلس الأمة الكويتي يعلق جلساته لمدة أسبوعين

أعلن مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم السبت، أنه قرر تعليق جلساته العادية لمدة تصل إلى أسبوعين واقتراح تمديد دور انعقاد المجلس على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || فرنسا: وفاة 11 شخصا بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في فرنسا، اليوم السبت، أن شخصين آخرين لقيا حتفهما بسبب فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 11 شخصًا.

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