الولايات المتحدة تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت ولاية كاليفورنيا، قد أعلنت في وقت سابق، "حالة الطوارئ" عقب الإعلان عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الناتج عن الفيروس في الولايات المتحدة 11 شخصا.

ويبلغ المتوفى 71 عامًا، وقد توفي في مستشفى قرب ساكرامينتو، وكان يعاني من مشكلات صحية، وعاد لتوه من رحلة على سفينة سياحية، بحسب ما قاله مسؤولون.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيوسع الفحص المتعلق بالفيروس ليشمل جميع أرجاء الولايات المتحدة.