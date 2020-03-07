إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

أعلنت إيطاليا، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 200 حالة، بالإضافة إلى ما يقارب 6 آلاف مصاب، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن إيطاليا، قد سجلت مساء أمس الجمعة، 49 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا.

وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، قد أفادت يوم الخميس الماضي، بأن عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع 41 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.