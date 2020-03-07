كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. الأمم المتحدة تقرر تأجيل اجتماعًا للمناخ في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، تأجيل اجتماع مقرر بشأن المناخ في إفريقيا وذلك خلال أواخر شهر أبريل المقبل، وسط تنامي المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

هذا وأكدت سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي، في بسان على أن اجتماع "أسبوع المناخ الإقليمي 2020" المقرر عقده في أوغندا سيؤجل بناء على نصيحة إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن"، حسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأضافت: "سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي وبالتعاون مع باقي الشركاء قررت تأجيل أسبوع المناخ الخاص بإفريقيا لضمان سلامة جميع المشاركين، في ضوء تفشي فيروس كورونا".

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وجاء في البيان أيضًا أن "أوغندا ستظل الدولة المضيفة، وستظل الترتيبات كما هي لضمان أفضل نتائج للاجتماع".

وكان من المقرر انعقاد الاجتماع الذي يشمل عدة فعاليات ويستمر لـ5 أيام، في العاصمة الأوغندية كامبالا، أواخر أبريل وفق البيان، الذي أكد أن السكرتارية ستقرر موعد انعقاده لاحقا.

ويتيح الأسبوع الإقليمي للمناخ للأفراد والمنظمات أن تستلهم وتشارك في الحشد، الذي نتج عن اتفاق باريس العالمي للمناخ.