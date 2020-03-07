الأمير هيا تفضح حاكم دبي: زوجي السابق سعى إلى تزويج ابنتنا جليلة من ولي العهد السعودي وعمرها 11 سنة

كشفت وكالة بلومبيرغ أن الأميرة هيا بنت الحسين، الزوجة السابقة لحاكم دبي، أبلغت القاضي البريطاني بالمحكمة العليا في لندن أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سعى في 2018 لتزويج طفلتهما الجليلة، البالغة من العمر 11 عاماً، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا لما نشرته الوكالة، الخميس الماضي، فإن الأميرة كشفت أن ضابط أمن موثوقاً أخبرها أن أحد أفراد عائلة الشيخ زار السعودية في شباط عام 2018 لمناقشة مسألة زواج ابنتها من ولي العهد السعودية.

وذكرت وثائق للمحكمة العليا في بريطانيا أن حاكم دبي الملياردير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختطف نجلتيه وحذر زوجته المنفصله عنه الأميرة هيا بنت الحسين الأردنية، بأنها لن تكون أبدا في أمان في بريطانيا، وفقا لما نقله موقع “عربي بوست”.

وسمحت المحكمة العليا في بريطانيا بنشر الوثائق بعدما رفضت استئنافا أخيرا من جانب محامين ممثلين لآل مكتوم الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات.

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وقد تم جمع الوثائق بعد جلسة استماع العام الماضي عندما طلبت هيا من دائرة الأسرة بالمحكمة العليا الحضانة لطفلتيها، والحماية من الزواج القسري وبأمر بعدم التعرض لها .

وفي وثائق “حكم تقصي الحقائق” التي نشرت بعد النطق بالحكم، قبل قاضي المحكمة العليا أندرو ماكفارلان برواية هيا أن زوجها المنفصل عنا كان قد رتب لخطف نجلتيه من زيجات أخرى وهما الأميرتان شمسة ولطيفة.

وكتب ماكفارلان أن هيا أبلغت المحكمة أن آل مكتوم “قد هددها قائلا: أنك والأطفال لن تكونوا أبدا في أمان في انجلترا”.

كما زعمت هيا أن لطيفة قد عادت قسرا إلى الإمارات بعدما اختطافها من على متن قارب قبالة سواحل الهند عقب هروب مثير من دبي في عام 2018.