كورونا يتفشى في إيطاليا.. عدد الموتى يتجاوز 200 والإصابات تقترب من 6000

أحصت ايطاليا 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية إلى 233 فيما ارتفع عدد الإصابات الى 5883، بحسب حصيلة رسمية نشرت السبت.

وتعد ايطاليا أول بلد أوروبي الاكثر تضررا من فيروس كورونا الذي انتقل من بؤرته في ووهان الصينية كما أن غالبية الإصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية لإيطاليا.