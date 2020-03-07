أحصت ايطاليا 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية إلى 233 فيما ارتفع عدد الإصابات الى 5883، بحسب حصيلة رسمية نشرت السبت.
وتعد ايطاليا أول بلد أوروبي الاكثر تضررا من فيروس كورونا الذي انتقل من بؤرته في ووهان الصينية كما أن غالبية الإصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية لإيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يتفشى في إيطاليا.. عدد الموتى يتجاوز 200 والإصابات تقترب من 6000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.