CCM يكشف حصيلته السنوية.. أُنجز22 فيلما مغربيا طويلا و115 فيلما قصيرا

كشف المركز السينمائي المغربي بأنه تم خلال سنة 2019 إنجاز 22 فيلما مغربيا طويلا، استفاد 13 منها من التسبيقات على المداخيل بمبلغ يقدر بأزيد من 50 مليون درهم.

وأضاف المركز الذي كشف، اليوم السبت، بطنجة عن حصيلته السينمائية برسم سنة 2019، قبيل ساعات من اختتام الدورة الـ21 للمهرجان الوطني للفيلم، أنه تم أيضا إنجاز 115 فيلما قصيرا، و39 مسلسلا تلفزيا و20 فيلما تلفزيا و125 إشهارا و18 فيلما وثائقيا روائيا.

وأفاد المصدر ذاته بأنه خلال سنة 2019 بالمغرب، تم تصوير 22 فيلما طويلا أجنبيا بغلاف مالي يقدر بأزيد من 265 مليون درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 17,63 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، و16 مسلسلا تلفزيا بأزيد من 500 مليون درهم.

وأضاف المصدر، أنه تم منح 743 رخصة لتصوير الإنتاجات المغربية و668 رخصة لتصوير الإنتاجات الأجنبية.

وعلى مستوى نشاط الاستغلال السينمائي، تقدر مداخيل الشباك المتعلقة به بحوالي 977ر92 مليون درهم تم إنجازها على مستوى قاعات السينما، مقابل 124ر73 مليون درهم سنة 2018، مع حوالي 883ر1 مليون دخول مقابل 562ر1 مليون دخول في السنة السابقة.

وتم تصنيف خمسة أفلام مغربية هي “مسعود وسعيدة وسعدان” و “طاكسي بيض” و “كامبوديا” و”كبرو ومبغاوش يخويو الدار” و”براكاج بالمغربية ” ضمن شباك تذاكر الأفلام الثلاثين الأولى لمختلف الجنسيات.

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من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، تواصل السينما المغربية حضورها بقوة في المهرجانات والتظاهرات السينمائية العالمية. فقد شاركت الأفلام المغربية في المسابقة الرسمية لـ 81 مهرجانا سنة 2019، فيما كانت حاضرة خارج المسابقة الرسمية في 60 مهرجانا.

وقد تم تنظيم 75 تظاهرة سينمائية بفضل الدعم المقدم من قبل لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، مقابل 15 تظاهرة فقط غير مستفيدة من دعم تنظيم المهرجانات السينمائية.

وفي إطار الترويج للسينما المغربية وللمغرب كوجهة للتصوير، وعلى غرار ما تم العمل به منذ سنوات بمهرجان “كان للفيلم” ، أقام المركز السينمائي المغربي، سنة 2019 رواقا بسوق الفيلم الأوروبي على هامش المهرجان الدولي للفيلم لبرلين.

ودأب المركز السينمائي المغربي، منذ سنة 2006 ، على إقامة جناح خاص به بالقرية الدولية لمهرجان “كان”، يهدف أساسا إلى التعريف بالسينما المغربية، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية لدى منتجي الأفلام الأجنبية.

ووفقا للقرار المتخذ في دجنبر 2014 من قبل المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي فيما يخص ترميم ورقمنة أرشيف الفيلم المصور، أنهى المركز السينمائي المغربي خلال سنة 2019 رقمنة 6000 دقيقة من الأرشيفات المصورة. وفي المجموع، يتم ترقيم 17500 دقيقة من هذه الأرشيفات.