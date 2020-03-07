الفتح “يقلب” الطاولة علی الجيش فی الديربي الرباطي

وليد لباب_صحافي متدرب

تمكن فريق الفتح الرياضي من تحقيق نتيجة الانتصار، في الديربي الرباطي الذي جمعه بالجيش الملكي، ليرتقي بذلك للمركز الثاني مؤقتا، في انتظار باقي المؤجلات.

Advertisements

بالرجوع لتفاصيل المقابلة، فقد افتتح الجيش الملكي التسجيل في حدود الدقيقة 11 عن طريق محمد فكري، قبل أن يعود الفتح لتعديل النتيجة عن طريق جوزيف كومبوس في الدقيقة 50.

بعد ذلك حاول الفريقان البحث عن هدالفaف الانتصار، وتكثيف الهجمات، ليضيف الفتح ثاني الأهذاف عن طريق أيوب سكومة في الدقيقة 67

لينهي بذلك الفتح المقابلة بانتصار أنعش به مكانته في الترتيب العام.