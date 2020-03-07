الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 22

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين بالبلاد إلى 22 بالإضافة إلى 19 آخرين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحة الإسرائيلية في بيان صدر عنها، أن المصاب رقم 22 هو مواطن من "منطقة المركز" وعاد في الأول من آذار/ مارس الجاري من رحلة سياحية في مدينة برشلونة الإسبانية.
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