القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل عدد ضحايا الانفجار الذي اندلع في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة، يوم الخميس، إلى 11 وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم السبت.
وأعلنت وزارة الصحة مساء السبت عن وفاة سعيد عبد الرحمن البالغ من العمر 65 عامًا، متأثرًا بإصابته في الحادث.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في قطاع غزة سلامة معروف، إن "هناك قرارًا واضحًا بمحاسبة كل من تسبب في الحادث، تقصيرًا كان أو جشعًا أو سوء تقدير، وننتظر نتائج التحقيق النهائية".
وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الخميس عن وفاة 10 مواطنين بينهم 4 أطفال و3 سيدات إضافة لرجلين، فيما أصيب 58 آخرين بجراح بينهم 22 بجراح حرجة جدًا في حريق ضخم اندلع في سوق النصيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر غزّة: ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في مخيم النصيرات إلى 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.