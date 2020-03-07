غزّة: ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في مخيم النصيرات إلى 11

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل عدد ضحايا الانفجار الذي اندلع في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة، يوم الخميس، إلى 11 وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة مساء السبت عن وفاة سعيد عبد الرحمن البالغ من العمر 65 عامًا، متأثرًا بإصابته في الحادث.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في قطاع غزة سلامة معروف، إن "هناك قرارًا واضحًا بمحاسبة كل من تسبب في الحادث، تقصيرًا كان أو جشعًا أو سوء تقدير، وننتظر نتائج التحقيق النهائية".

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الخميس عن وفاة 10 مواطنين بينهم 4 أطفال و3 سيدات إضافة لرجلين، فيما أصيب 58 آخرين بجراح بينهم 22 بجراح حرجة جدًا في حريق ضخم اندلع في سوق النصيرات.