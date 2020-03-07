نتنياهو يحاول التأكيد على "انتصاره" ويتشبث بالبقاء سياسيًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤتمرًا صحافيا، مساء اليوم السبت، أعاد التأكيد خلاله على فوزه بالانتخابات، على الرغم من النتائج غير الحاسمة تماما، وهاجم غرمائه السياسيين متهمًا إياهم بالعمل على "تقويض إرادة الناخب" عبر "تشريع مناهض للديمقراطية"، فيما شدد على أنه باق في صدارة المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يشهد أزمة قد لا تنتهي قريبًا.

وافتتح نتنياهو مؤتمره الصحافي بأنه "يعقد مؤتمرًا طارئًا لمنع سرقة الانتخابات عبر السطو على خيار الجمهور". وأضاف "إن القضية السياسية التي تجمعنا هنا الليلة هي سرقة اختيار الجمهور من خلال الأكاذيب والتشريعات المناهضة للديمقراطية".

وتابع "لقد منحنا الجمهور انتصارًا هائلاً، حصلنا على 50 ألف صوت أكثر من قائمة "كاحول لافان". ارتفع الليكود تحت قيادتي من 34 مقعدًا إلى 36 مقعدًا، في حين بقيت ‘كاحول لافان‘ في حالها - 32 مقعدًا. ولا حتى مقعد إضافي واحد".

واستطرد نتنياهو "خلال الحملة الانتخابية، قلت إن تمثيل اليسار ورئيس حزب ‘يسرائيل بيتينو‘ أفيغدور ليبرمان الذي انضم إليهم، سيصل إلى 48 مقعدًا، وفي الواقع حصلوا على 47 مقعدًا. الفجوة بين المعسكرين 12 مقعدا. هذا نصر رائع لليكود تحت قيادتي، وانتصار لكتلة اليمين".

وادعى نتنياهو أنه رفض عرض رئيس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف برئاسة الكاهاني إيتمار بن غفير، عشية الانتخابات، بأن ينسحب الأخير من الانتخابات مقابل السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وادعى نتنياهو أن "بن غفير تعهد بالانسحاب من الانتخابات والإعلان عن دعمه لليكود في حال وافق نتنياهو على طلبه".

وتابع نتنياهو "ربما يبدو ذلك منطقيًا (السماح لليهود الصلاة في الأقصى)، لكني أن ذلك كان سيشعل الشرق الأوسط، وسيثير غضب مليار مسلم حول العالم، قلت: ‘هناك حدود‘، هناك أمر لن أفعلها من أجل الفوز بالانتخابات، سأحافظ على دولة إسرائيل".

وقال نتنياهو "لقد وضع ما يقرب من مليونين ونصف المليون مواطن ثقتهم بي ويعرفون جميع الاتهامات الزائفة والملفقة ضدي، والآن يعمل هؤلاء على تقويض إرادة الناخب، كيف؟ عبر تشريع شخصي بأثر رجعي يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية. لن ندع ذلك يحدث، سنبذل كل قوتنا الأخلاقية حتى لا يحدث ذلك، والناخبون سيتحاسبون مع أولئك الذين نقضوا وعودهم".

غانتس: سأشكل حكومة ولن تكون هناك انتخابات رابعة

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في المقابل، شدد رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، على أنه "سوف أقوم بتشكيل حكومة، لن تكون هناك انتخابات أخرى - لن نسمح للمحرضين على القتل في مواصلة نشر التحريض دون قيود"، كما أشار إلى أنه "لقد اتخذت قرارًا بتشكيل حكومة تسمح لنا جميعًا بالمضي قدمًا".

وتابع غانتس "سأشكل حكومة قوية ومستقرة من شأنها أن تعالج إسرائيل من الكراهية والانشقاق وتتيح لنا جميعًا المضي قدمًا"، وأضاف "سأبذل قصارى جهدي لعدم إجراء انتخابات رابعة. في انتخابات أيلول/ سبتمبر - لم يرغب 65 من أعضاء الكنيست في رؤية نتنياهو كرئيس للحكومة. في انتخابات آذار/ مارس - أفرزت النتائج 62 عضو كنيست (‘كاحول لافان‘، ‘العمل - غيشر - ميرتس‘، ‘يسرائيل بيتينو‘ والقائمة المشتركة) لا يريدون ترأس نتنياهو للحكومة".

واستطرد "خلال ثلاث جولات انتخابية، أوصل الناس نتنياهو بإرادتهم إلى باب الخروج (من المشهد السياسي). معظم الجمهور لا يريدون أن يستمر نتنياهو بالحكم والجمهور سوف يحصل على مراده". ووصف غانتس الحملات الانتخابية التي رافقت انتخابات الكنيست الـ23 بأنها الحملة الانتخابية الأكثر كرهًا".

و"حذر" غانتس نتنياهو قائلا: "دولة إسرائيل قامة قبلك وستستمر بعدك، لن أسمح لك بدفع إسرائيل للحرب الأهلية الأولى في تاريخها الحديث للحصول على تذكرة الخروج من محاكمتك بملفات فساد".

وقال غانتس "الأزمة السياسية تتوجب علينا اتخاذ قرارات سريعة، كما أن انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية، توجب علينا التحلي بالمسؤولية الوطنية وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن".

وادعى غانتس أن نتنياهو "جند النواب العرب إلى جانبه وشكل معهم تحالفا لحل الكنيست، نتنياهو هو من جند عضوي الكنيست (أحمد) طيبي و(أيمن) عودة لصالحه في تحالف لتعيين مراقب الدولة، وهو من أرسل (الرئيس السابق لطاقم مكتب نتنياهو وأحد المقربين منه) نتان إيشل للتفاوض مع نواب القائمة المشتركة بعد الجولة الأولى من الانتخابات".

وأضاف غانتس "يتضح أن ذلك (التفاوض مع العرب) مسموح لنتنياهو ممنوع على الآخرين"، وتابع "الأزمة السياسية الحالية هي الأخطر والأكبر في تاريخ إسرائيل، أنا أعتزم تشكيل حكومة خلال الفترة المقبلة، تخرجنا من الأزمة السياسية".