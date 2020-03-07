شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. إصابة 1250 شخصا بكورونا في يوم واحد ووفاة 233 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 5883 شخصا، مسجلة اليوم السبت لوحده 1253 إصابة جديدة ومؤكدة، مضيفة أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 233، مقارنة بـ197 أعلن عن وفاتهم يوم الجمعة 6 مارس.

وحتى مساء أمس أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس داخل البلاد من 148 إلى 197 حالة، في غضون يوم واحد، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 4636 حالة بينها لدى مسؤولين كبار في إقليم لومبارديا الشمالي.

Advertisements

وتعد إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.

يذكر أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت حاجز 100 ألف شخص، حيث أكدت الإحصائيات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم بلغ حتى الآن 103725 حالة.

وسجلت غالبية هذه الإصابات في الجزء القاري من الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.