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مقتل 17 جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

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لقى سبعة عشر شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات جراء حوادث سببتها الأمطار الغزيرة فى باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية اليوم أن معظم الضحايا سقطوا في إقليم خيبر بختونخواه جراء انهيار أسقف وأسوار المنازل في المناطق الريفية بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أربعة أيام، وأن 37 شخصاً تعرضوا لإصابات، فيما تعرض منزلان للانهيار بشكل كامل، مع تعرض 47 منزلاً لانهيارات جزئية.

كما أوضح أن السيول والفيضانات المصاحبة للأمطار الغزيرة أدت كذلك إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية وتضرر المحاصيل الزراعية.

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