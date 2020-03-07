مقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح في البصرة

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين هاجموا، مساء اليوم، شيخ عشيرة قرب داره الواقعة في قضاء ابي الخصيب، ما اسفر عن مقتله"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظة البصرة بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.