افاد مصدر امني، السبت، بمقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين هاجموا، مساء اليوم، شيخ عشيرة قرب داره الواقعة في قضاء ابي الخصيب، ما اسفر عن مقتله"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتشهد محافظة البصرة بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.