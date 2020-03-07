'بوما' تثير الجدل بحذاء يشبه وجه هتلر

وتداول المغردون الألمان صورة الحذاء الجديد وقارنوها بصورة الزعيم النازي أدولف هتلر، مؤكدين أن التصميم يشبه هتلر بنسبة تزيد عن 80%، لاسيما من جهة الأصبع الكبير في الحذاء واللسان الخاص به.

وحاولت الشركة أن تتبرأ من ذلك الحذاء بالقول إن متدربتين قامتا بتصميمه دون الالتفات إلى ما يحمله من دلالات ذات مغذى سياسي.

