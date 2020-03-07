'بوما' تثير الجدل بحذاء يشبه وجه هتلر

2020-03-07 | 19:09
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أثارت شركة الأحذية العالمية “بوما” التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها، موجة من الجدل بعد الكشف عن حذاء جديد اسمه “عاصفة الأدرينالين”.
وتداول المغردون الألمان صورة الحذاء الجديد وقارنوها بصورة الزعيم النازي أدولف هتلر، مؤكدين أن التصميم يشبه هتلر بنسبة تزيد عن 80%، لاسيما من جهة الأصبع الكبير في الحذاء واللسان الخاص به.
وحاولت الشركة أن تتبرأ من ذلك الحذاء بالقول إن متدربتين قامتا بتصميمه دون الالتفات إلى ما يحمله من دلالات ذات مغذى سياسي.
وحاولت الشركة أن تتبرأ من ذلك الحذاء بالقول إن متدربتين قامتا بتصميمه دون الالتفات إلى ما يحمله من دلالات ذات مغذى سياسي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.