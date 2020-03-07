ايقاف اصدار المستمسكات في دوائر الأحوال والجوازات والإقامة لمدة اسبوع

قررت مديرية الاحوال العامة في وزارة الداخلية، السبت، ايقاف العمل بإصدار المستمسكات في جميع دوائر الأحوال والجوازات والإقامة لمدة اسبوع.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لمدة اسبوع بدءاً من يوم غد الاحد".

وأضاف البيان أن "هذا الاجراء يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين من الاصابة بمرض كورونا".