الاهلي يلحق بالزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعادل الأهلي مع صن داونز بهدف لمثله في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم ليبوهانج مابوي، بالهدف الأول للأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يُدرك جاستون سيرينو، هدف التعادل لصن داونز في الدقيقة 27.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ8 من البطولة الإفريقية الذي أقيم السبت الماضي على استاد القاهرة، ليتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

يذكر، أن أخر مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز على ملعب لوكاس موريبي، شهدت هزيمة الأحمر بخمسة أهداف دون رد، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت السبب في إقصاء المارد الأحمر من منافسات البطولة الإفريقية.

