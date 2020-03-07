2020-03-07 | 18:58
32 مشاهدة
تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا.
تقدم ليبوهانج مابوي، بالهدف الأول للأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يُدرك جاستون سيرينو، هدف التعادل لصن داونز في الدقيقة 27.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ8 من البطولة الإفريقية الذي أقيم السبت الماضي على استاد القاهرة، ليتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
يذكر، أن أخر مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز على ملعب لوكاس موريبي، شهدت هزيمة الأحمر بخمسة أهداف دون رد، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت السبب في إقصاء المارد الأحمر من منافسات البطولة الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي يلحق بالزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.