إيطاليا.. ارتفاع حاد في عدد المصابين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 5883 شخصا، مسجلة اليوم السبت لوحده 1253 إصابة جديدة ومؤكدة. وأضافت السلطات في البلاد أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 233، مقارنة بـ197 أعلن عن وفاتهم يوم الجمعة 6 مارس.



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