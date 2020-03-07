انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر الائمة شمالي بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز الغواصين التابعة لمديرية النجدة النهرية المتواجدة أسفل جسر الائمة شمالي بغداد، تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى الجسر".

وأضافت أنه "تم إجراء الاسعافات الاولية للفتاة وتسليمها إلى مركز الشرطة".

