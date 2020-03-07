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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تنفي وفاة أول حالة مصابة بـ"كورونا" على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365
نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع أول حالة وفاة في الكويت بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد أن ما يتردد بشأن وفاة سيدة كويتية بـ"كورونا" في الكويت "معلومات غير صحيحة"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأكدت وزارة الصحة على الجمهور ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومة الصحيحة، في ظل نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة في كل شؤونها، خاصة أنها تواصل العمل ليلا ونهارا لخدمة الوطن وحفظ أمنه الصحي.
وحذرت الوزارة كل من يتداول مثل تلك الأخبار غير الصحيحة من مغبة وقوعهم تحت طائلة المسائلة القانونية.
وسجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61.
وأوقفت دولة الكويت، يوم الجمعة، الرحلات الجوية مع سبع دول لمدة أسبوع، وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
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