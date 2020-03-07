نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: قوات الدعم السريع والقوات المسلحة وجهان لعملة واحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

الخليج 365

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، أن "قوات الدعم السريع داعمة وساندة للقوات المسلحة".



وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع والقوات المسلحة وجهان لعملة وواحدة، ووفق رؤية استراتيجة موحدة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

Advertisements

جاءت تصريحات حميدتي، خلال خطاب له، في حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع، اليوم السبت، باستاد الكلية الحربية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير ديوان الحكم الاتحادي، ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، وقادة الوحدات العسكرية والملحقات العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة وأسر المتخرجين.

ولفت إلى أن "من واجبات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، حماية العملية الديمقراطية، وصولا بالبلاد إلي انتخابات حرة ونزيهة ينتخب فيها الشعب قيادته بإرادة حرة".

وجدد حميدتي مطلبه بطرح مبادرة ميثاق شرف لحماية الديمقراطية، يوقع عليها كل القوي الفاعلة في المنشط السياسى حتى ننهض بالبلاد.

واشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى أن الدفعة المتخرجة من قوات الدعم السريع، ظلت في ميدان التدريب لـ13 شهرا متواصلة، تلقت فيها التدريبات العسكرية التي ترفع الكفاءة القتالية والمهنية، وأصبحت مؤهلة لتنفيذ كافة المهام بكل احترافية وحماية تراب هذا الوطن.

وعبر محمد حمدان دقلو في خطابه اليوم السبت، عن شكره وتقديره لكل الدول التي ساندت السودان في هذه المرحلة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتشاد وجنوب السودان وجميع الدول الشقيقة.