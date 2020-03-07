ردود أفعال مؤيدة لتصريحات أمين عام الحزب الناصري عبدالله نعمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

تعز - الخليج 365

تداول سياسيون وناشطون وإعلاميون عبر منصات التواصل الإجتماعي، تصريحات الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري الأستاذ عبدالله نعمان في مؤتمره الصحفي في تعز، مبدين تأييدهم لما قاله وذلك نتيجة للمكاشفة التي أوردها نعمان في كلامه والذي فضح فيه العديد من القضايا السياسية والعسكرية والأمنية في الوطن عامة وتعز بشكل خاص.



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واعتبر المؤيدون، وفق متابعة "الخليج 365"، أن نعمان فاجأ الجميع بصراحته المعهودة حيث انتقد بشكل صريح رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن حيث حمّلهم مسؤولية الفشل الذريع للشرعية وسقوط نهم والجوف بيد الإنقلابيين وتأخير الحسم العسكري وأن نعمان وجه هجومه بالإسم ولم يستخدم الدبلوماسية في النقد وهذا يحسب له كون المرحلة تحتاج للمكاشفة وليس التعتيم والمجاملة.

كما أن نعمان كشف عن حقائق كان يخفيها حزب الإصلاح الذي زيفها وعمل على تسويقها بعكس حقيقتها ليرتكب الجرائم ويستحوذ على السلطة في تعز واليمن ويقصي شركاء السلاح ورفقاء النضال.