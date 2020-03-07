البحرين تعلن رصد 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستحدث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 79 حالة مصابة و6 حالات متعافية.



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وكشفت إحصائيات وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا (كوفيد 19)، عن رصد 6 حالات جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 62 حالة.

وأظهرت الإحصائيات أن حالة واحدة بحاجة لعناية، فيما توجد 61 حالة لا تحتاج إلى علاج، فيما أجرت الوزارة حتى الآن 6420 فحصًا طبيًا، تبينت أن نتائج 6358 منه سليمة.

وأوضحت أن عدد حالات التعافي بلغت 4 حالات حتى الآن.