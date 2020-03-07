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مصرع 30 شخص في حادث سير ضخم شرق دمشق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

مصرع 30 شخص في حادث سير ضخم شرق دمشق

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الخليج 365

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء حادث سير كبير وقع اليوم السبت، على طريق حمص دمشق بسوريا.

وقال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "30 شخصا لقوا مصرعهم ، فيما أصيب آخرون في حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج مع سيارة نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق في منطقة جسر بغداد".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تحدث ناشطون سوريون عن حادث كبير على حاجز "عدرا" مدخل دمشق ناتج عن فقدان السيطرة على صهريج، ما أدى لوقوع إصابات عديدة بين المدنيين.

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