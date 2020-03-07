الاتحاد الأوروبي: المساعدات المالية لتركيا للاعتناء باللاجئين قد يقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

أنقرة - الخليج 365

واصلت تركيا ابتزاز أوروبا بملف اللاجئين، في الوقت الذي هدد الاتحاد الأوروبي بتقليل المساعدات المٌقدمة لتركيا للاعتناء باللاجئين.



وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة يوهانس هان، السبت، أن المساعدة المالية المقدمة لتركيا للاعتناء باللاجئين على أرضها قد تكون أقل من السابق وسوف يتوقف ذلك على مدى التزام أنقرة باتفاق الهجرة.

وقال هان لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "لقد جرى تشييد الكثير من المدارس ودور رياض الأطفال والمستشفيات للاجئين وأنه لايتعين تمويل ذلك مجددا".

ولكن الاتحاد الأوروبي سوف "يكون مستعدا من حيث المبدأ لتقديم مزيد من المساعدة لدعم اللاجئين في تركيا" في حال أنهت تركيا "سياساتها الابتزازية" بالتهديد بإرسال المزيد من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، كشفت اليونان عن أنها سوف تقيد المساعدة لهؤلاء الذين يقدمون طلبات للحصول على اللجوء بدءا من 15 مارس/آذار الجاري لتقليل الضغط الذي تشهده نتيجة لاستضافتهم.

وهددت اليونان مجدداً على لسان وزير داخليتها سليمان صويلو في مؤتمر صحفي بمدينة ألازيغ شرق تركيا، قائلاً إن "عدد المهاجرين الذين دخلوا اليونان بلغ أكثر من 143 ألف شخص، هذه مجرد بداية، شاهدوا ماذا سيحدث بعد اليوم. ما جرى حتى اليوم ليس شيئاً".

وأوضح صويلو أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لا يملك القدرة على السيطرة على تدفق طالبي اللجوء، وذلك رداً على تصريحات الأخير أن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل أربع سنوات لكبح تدفع المهاجرين "صار ميتاً الآن".

قال ميتسوتاكيس في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) في وقت متأخر من أمس الجمعة: "لنكن صرحاء، الاتفاق مات"، ملقياً باللائمة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انهياره.

في المقابل أوضح صويلو أن المزيد من المهاجرين سوف يتمكنون من التحرك صوب الحدود بفضل حالة الطقس المواتية.