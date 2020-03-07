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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 19 إصابة بكورونا في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في فلسطين إلى 19 بعد الكشف عن 3 إصابات جديدة، السبت.
وقال إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان: "أفادت وزارة الصحة بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم إلى 19 إصابة بعد تسجيل 3 إصابات في المدينة".
وأضاف أنه تم وضع المصابين في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، حالة الطوارئ لمدة شهر في الأراضي الفلسطينية، بعد الإعلان عن 7 إصابات في مدينة بيت لحم التقطوا الفيروس من سياح يونانيين.
وبموجب الإعلان تم إغلاق جميع المدارس والجامعات في الأراضي الفلسطينية.
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