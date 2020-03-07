19 إصابة بكورونا في فلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في فلسطين إلى 19 بعد الكشف عن 3 إصابات جديدة، السبت.



وقال إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان: "أفادت وزارة الصحة بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم إلى 19 إصابة بعد تسجيل 3 إصابات في المدينة".

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وأضاف أنه تم وضع المصابين في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، حالة الطوارئ لمدة شهر في الأراضي الفلسطينية، بعد الإعلان عن 7 إصابات في مدينة بيت لحم التقطوا الفيروس من سياح يونانيين.

وبموجب الإعلان تم إغلاق جميع المدارس والجامعات في الأراضي الفلسطينية.