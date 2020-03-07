رئيس الوزراء المصري يعقد مؤتمرا لإعلان آخر تطورات إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤتمرًا صحفيًا، مساء السبت، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن بلاده من أوائل الدول التي اتخذت كل الاجراءات الطبية والوقائية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم على الفور بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأمر وهى في انعقاد دائم.

وأوضح "مدبولي" إجراء كشف يومي على عدد من الحالات ولكن ثبت سلبيتها، لافتا إلى أنه فور إعلان بعض الدول عن إصابة مواطنيها العائدين من مصر، تم التحرك في اليوم نفسه، لمتابعة مسارات هؤلاء السائحين، والكشف على جميع المخالطين لهم.