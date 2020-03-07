الصحة السودانية تعلن الاشتباه في إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

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أكدت وزارة الصحة السودانية أنه لم تثبت أية حالة اصابة بفيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى أن هناك حالة اشتباه، وبشكل مبدئي لا تتطابق أعراضها مع "كورونا".



وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت، أن وزارة الصحة الاتحادية أودعت الحالة المشتبه بها في المركز المتخصص للتعامل مع "كورونا"، وتم أخذ عينة منه، وستعلن عن نتيجة الفحص المعملى لها فور ظهورها.

وأكدت وزارة الصحة السودانية أنها المصدر الوحيد لإعلان أية حالة عن المرض، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة والشائعات.