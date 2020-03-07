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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستحدث في إيطاليا الي أكثر 200 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365
قال "نيكولا زينغاريتي" زعيم الحزب الديمقراطي الشريك بالحكومة والرئيس السابق لنادي لاتسيو، إنه نتائج فحصه بشأن الفيروس جاءت إيجابية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر رسمية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس فاق الـ 200 بينما سجلت أكثر من 6000 إصابة. وإيطاليا هي البلد الأكثر تضرراً في أوروبا، والثالث الأكثر تضرراً على مستوى العالم، وغالبية الإصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية.
وتقام اليوم قمة كرة القدم الإيطالية بين يوفنتوس وإنتر ميلان بدون جمهور خوفاً من ارتفاع تفشي الفيروس.
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