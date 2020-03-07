ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستحدث في إيطاليا الي أكثر 200 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

الخليج 365

قال "نيكولا زينغاريتي" زعيم الحزب الديمقراطي الشريك بالحكومة والرئيس السابق لنادي لاتسيو، إنه نتائج فحصه بشأن الفيروس جاءت إيجابية.

Advertisements

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر رسمية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس فاق الـ 200 بينما سجلت أكثر من 6000 إصابة. وإيطاليا هي البلد الأكثر تضرراً في أوروبا، والثالث الأكثر تضرراً على مستوى العالم، وغالبية الإصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية.

وتقام اليوم قمة كرة القدم الإيطالية بين يوفنتوس وإنتر ميلان بدون جمهور خوفاً من ارتفاع تفشي الفيروس.