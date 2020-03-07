- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستحدث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 54 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها شخصت 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، سبع حالات في العاصمة العراقية بغداد، والثامنة في محافظة النجف، (جنوب البلاد).
وأشارت الوزارة، في وقت سابق اليوم، إلى أن ”عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق بلغ 46 إصابة، منها 4 وفيات، وحالتا شفاء تام من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.