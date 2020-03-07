شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستحدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 54 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان، إنها شخصت 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، سبع حالات في العاصمة العراقية بغداد، والثامنة في محافظة النجف، (جنوب البلاد).

وأشارت الوزارة، في وقت سابق اليوم، إلى أن ”عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق بلغ 46 إصابة، منها 4 وفيات، وحالتا شفاء تام من الفيروس.