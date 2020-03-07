الخارجية الروسية تكذب تصريحات وسائل الإعلام التركية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 الخليج 365 صحّحت وزارة الخارجية الروسية لوسائل الإعلام التركية، التي فسرت كلمات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشكل غير صحيح خلال المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Advertisements وجاء في بيان الوزارة: "لم يتحدث لافروف عن حبه لأردوغان، ولكنه صرح بأنه معجب بربطة عنق الرئيس التركي". وقام حساب "يول تي في" التركي برفع مقتطف من فيديو يخاطب به لافروف أردوغان، ترجم على شاشة الشريط الإخباري بعبارة وكأن لافروف يقول: "أنا أحبك يا طيب" . وكتبت وزارة الخارجية الروسية في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "لاحظنا أن "يول تي في" التركي أساء تفسير كلمات وزير الخارجية الروسي. على الشريط المصور، يمكنك سماع الوزير يقول بوضوح: أنا أحب ربطة عنقك". ​وحظيت التغريدة بردود أفعال متباينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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