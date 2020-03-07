اخبار العالم

لبنان يعلن الامتناع عن دفع ديونه المستحقة في مارس

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يعلن الامتناع عن دفع ديونه المستحقة في مارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

لبنان يعلن الامتناع عن دفع ديونه المستحقة في مارس

الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تعليق دفع ديون لبنان المستحقة في التاسع من مارس الجاري.

وقال دياب إن الدين "أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده".

ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن "مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار مما يشكل أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي".

Advertisements

وقال دياب: "لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده والاقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة".

وأضاف رئيس وزراء لبنان: "ندفع ثمن الأخطاء السابقة وبلدنا بات اليوم على مشارف أن يصبح الأكثر مديونية في العالم".

وأشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أنه "بحسب تقديرات البنك الدولي فإن 40% من اللبنانيين قد يجدون أنفسهم قريبًا تحت خط الفقر".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن الدولة ستخفض الإنفاق بما في ذلك من خلال إصلاحات في قطاع الطاقة.

وأضاف أن الحكومة ستقدم خطة لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين.

وقال دياب: "سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي خاصة ودائع صغار المودعين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يعلن الامتناع عن دفع ديونه المستحقة في مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا