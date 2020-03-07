إصابة شخصين بكورونا شاركا في مؤتمر "إيباك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

الخليج 365

أكد موقع إلكتروني عبري أن اثنين ممن شاركوا في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، كانا مصابين بفيروس "كورونا" الجديد.



وأكد الموقع الإلكتروني "سروغيم"، مساء أمس الجمعة، إصابة اثنين من المشاركين في مؤتمر "إيباك" الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي بالفيروس، دون ذكر اسميهما.

ويشار إلى أن المؤتمر السنوي لـ"أيباك" قد عقد في واشنطن خلال الفترة بين 1- 4 مارس/آذار الجاري.

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وأوضح الموقع الإلكتروني أن أحد المشاركين في المؤتمر من مدينة نيويورك على صلة أو قرابة بأحد الأمريكيين المصابين بالفيروس.

ونوه الموقع الإلكتروني العبري إلى أن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، كان على رأس المشاركين في المؤتمر، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية من الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس، الجمعة، أن سائحا فرنسيا تم تشخيص إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية مساء أمس الجمعة عن "تسجيل خمسة إسرائيليين إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن عادوا من زيورخ ومدريد، والنمسا".

وتواصل السلطات الإسرائيلية إخضاع أكثر من خمسة آلاف مواطن في الحجر المنزلي مدة أربعة عشر يوما وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس.