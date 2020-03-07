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فلسطين تعلن الطوارئ بعد اكتشاف 16 إصابة بكورونا

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فلسطين تعلن الطوارئ بعد اكتشاف 16 إصابة بكورونا
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - غزة

بدأت فلسطين أمس تطبيق إجراءات احترازية واسعة بعد اكتشاف 16 إصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

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وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كل الفنادق الفلسطينية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن الإجراءات المتخذة هدفها حصر فيروس «كورونا» ومنع تفشيه، مشيرا إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات مشددة على نحو أكبر حال تفشي الفيروس، وذكر ملحم أنه تم وضع 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي في مدينة بيت لحم احترازيا خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 إصابة جميعها في بيت لحم، وعقب ذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر فيروس كورونا، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد أشتية إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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