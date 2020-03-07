رئيس الوزراء يعلن عدد من ثبت إصابتهم بكورونا حتى الآن!

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه فور الإعلان والتأكد من إصابة آخر حالة تم اكتشافها في الرحلة النيلية تم التعامل مع جميع المخالطين، مشيرا إلى أن كل ما ثبتت إصابته ب فيروس كورونا هم ٣ حالات حتى الآن.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه تم على الفور إجراء فحوصات طبية، وأن ١٢ شخصا الذين تم الإعلان عنهم جاءت التحاليل إيجابية ولكن حتى هده اللحظة لم يظهر عليهم أية أعراض.

ولفت مدبولي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات، مؤكدا عدد الحالات المصابة حتى الآن هم ٣ أشخاص فقط.