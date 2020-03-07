وزيرة الصحة : عدد المصابين بكورونا على المركب السياحية في الأقصر وصل لـ 45 منهم 26 مصرياً

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد حلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، على متن المركب السياحية في الأقصر، ارتفعت من 12 حالة تم الإعلان عنها أمس، إلى 45.

وأضافت الوزيرة، على هامش مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن عدد الأجانب المصابين ارتفع إلى 19، والباقي من المصريين، موضحة أن هناك 11 حالة تأكد سلبيتها بعد إعادة التحاليل، فيما يجري تحويل المصابين إلى مستشفى النجيلة بمطروح لعزلهم.

وكانت الوزيرة أعلنت أمس، إيجابية 12 حالة مشتبه فيها، على متن مركب سياحية، تنقل سياحًا من أسوان إلى الأقصر.