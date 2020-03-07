لحظة انهيار فندق المصابين بـ «كورونا» في الصين

حوصر نحو 70 شخصاً تحت أنقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان في شرق الصين، اليوم السبت، وكان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) أو الأشخاص المشبته بهم والذين كانوا على اتصال مع المصابين.

ونشرت صحيفة "ميرور" فيديو وصور لفندق "شنجيا - Xinjia" المنهار في مدينة تشوانتشو، وفقاً لما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، كما نشر حساب New China TV على موقع "يوتيوب" فيديو لانهيار الفندق.

وذكرت "ميرور"، أنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 34 شخصاً من تحت حطام الفندق الذي كان مكوناً من 5 طوابق، وأوضحت أنه لم يتضح حتى الآن سبب انهيار المبنى.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث عمال الطوارئ يهرعون إلى مكان الحطام في محاولة لإنقاذ ضحايا الحادث، والبحث عن ناجين.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم بناء الفندق في عام 2018 ويضم 80 غرفة على الأقل.

وقالت امرأة، عرفت نفسها باسم "تشن"، لصحيفة "بكين نيوز"، إن شقيقتها كانت في الفندق، ولا ترد على هاتفها الآن.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، أن موظفي الطوارئ قد تم إرسالهم إلى الموقع، وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصًا يرتدون ملابس برتقالية اللون في موقع المبنى المنهار.