الصحة تبدأ غدا إجراء تحاليل فيروس كورونا للمسافرين للسعودية

أكدت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل ب وزارة الصحة ، بدء استخراج شهادات تحاليل الـpcr ل فيروس كورونا ، غدا الأحد، من مقر الإدارة ب وزارة الصحة بوسط القاهرة للمسافرين للسعودية.

كانت السعودية قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا ، يتم إجراؤها قبل السفر اليها بـ٢٤ ساعة للدخول إلى أراضيها.

وقالت: إن الكواشف الخاصة بالتحليل موجودة بالآلاف، ويتم إجراء التحليل بتكلفة ألف جنيه، للمصريين، و٧٠ دولارا لغير المصريين.

وأضافت أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها بـ٢٤ ساعة، كما اشترطت السعودية، ولإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.