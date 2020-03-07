بيان عاجل من «مصر للطيران» بشأن رحلاتها الجوية لـ «الكويت»

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارا من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر.

وطالبت الشركة الركاب بمراجعة وتعديل حجوزاتهم في مكاتب الشركة أو الوكيل أو الموقع الإلكتروني.

ويأتي ذلك بعد القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات الجوية بين الكويت و7 دول لمدة أسبوع، منها مصر وسوريا ولبنان، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.