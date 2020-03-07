الصحة التونسية: 1295 شحصاً يخضعون للحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بـ "كورونا"

أكدت المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة في ​وزارة الصحة​ التونسية، نصاف بن علية، أن "2026 شخصاً دخلوا إلى تونس قادمين من مناطق انتشر فيها فيروس "كورونا"، من بينهم 731 انتهت فترة حجرهم صحيا، وكانت جميع تحاليلهم الطبية سلبية".

وأشارت بن علية إلى أن "1295 شخصاً من جنسيات مختلفة في البلاد، يخضعون للحجر الصحي المنزلي، للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد"، موضحةً أن "أي شخص يأتي من مناطق موبوءة بالفيروس يلتزم بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً".

كما شددت على أن "وزارة الصحة تتواصل بشكل شبه يومي مع الخاضعين للحجر الصحي لتذكيرهم بضرورة عدم مغادرة منازلهم".