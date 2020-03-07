مسؤول إيراني يصف محاولات الإدارة الأميركية بشأن كورونا بالمخادعة

انتقد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​، سيد عباس وسوي، "محاولات ​الادارة الأميركية​ المخادعة حول مكافحة فيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن "الحكومة المتورطة بسوء الادارة والخداع والكذب، وحدها تستطيع ان تتمادى في الوقاحة بان توجه اصابع اتهامات واهية الى الايرانيين، الذين يبذلون جهودا وتضحيات دؤوبة لصون البشرية من تفشي "كورونا" في العالم".

وشدد موسوي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه "عندما توجّهون اصابع الاتهام الى أحدهم، ينبغي عليكم ان تعلموا بأن اصابعكم الثلاث الأخرى متجهة الى انفسكم".