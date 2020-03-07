شددت وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة قيام "جميع مواطني الدول الأخرى الراغبين بزيارة اليمن عبر جميع المنافذ، بالإفصاح عن زياراتهم لإيران أو لإحدى الدول المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، خلال الـ 14 يوما السابقة لوصولهم اليمن".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى ضرورة "التزام شركات النقل الجوي والبري وخدمات طيران الأمم المتحدة، بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع المسافرين لليمن وتسليمه عند الوصول إلى مطارات ومنافذ البلاد"، داعيةً اليمنيين إلى "الالتزام بحظر السفر إلى إيران أو أي من الدول التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس".
كما علقت العمل بتأشيرات دخول الأراضي اليمنية بشكل مؤقت، لأي مواطن أجنبي قادم من الدول الموبوءة بالفيروس، يثبت إصابته بـ "كورونا".
من جهتها، قررت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، إجراء فحص طبي لجميع الوافدين للبلاد، موازاةً مع تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما على القادمين من 12 دولة هي: الصين، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وإيران، واليابان، والكويت، والبحرين، والإمارات، والولايات المتحدة، وفلسطين، وفرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية اليمنية تعلق العمل بتأشيرات دخول الأجانب القادمين من الدول الموبوءة بـ "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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