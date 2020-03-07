الخارجية اليمنية تعلق العمل بتأشيرات دخول الأجانب القادمين من الدول الموبوءة بـ "كورونا"

شددت وزارة الخارجية ​اليمن​ية على ضرورة قيام "جميع مواطني الدول الأخرى الراغبين بزيارة اليمن عبر جميع المنافذ، بالإفصاح عن زياراتهم ل​إيران​ أو لإحدى الدول المصابة ب​فيروس كورونا​ بشكل كبير، خلال الـ 14 يوما السابقة لوصولهم اليمن".

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى ضرورة "التزام شركات النقل الجوي والبري وخدمات طيران ​الأمم المتحدة​، بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع المسافرين لليمن وتسليمه عند الوصول إلى مطارات ومنافذ البلاد"، داعيةً اليمنيين إلى "الالتزام بحظر السفر إلى إيران أو أي من الدول التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس".

كما علقت العمل بتأشيرات دخول الأراضي اليمنية بشكل مؤقت، لأي مواطن أجنبي قادم من الدول الموبوءة بالفيروس، يثبت إصابته بـ "كورونا".

من جهتها، قررت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في ​صنعاء​ الخاضعة لسلطة الحوثيين، إجراء فحص طبي لجميع الوافدين للبلاد، موازاةً مع تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما على القادمين من 12 دولة هي: ​الصين​، و​كوريا الجنوبية​، و​إيطاليا​، وإيران، و​اليابان​، و​الكويت​، و​البحرين​، و​الإمارات​، و​الولايات المتحدة​، و​فلسطين​، وفرنسا.