"الأناضول": متظاهرون ينددون بإغلاق الحدود بين جنوب قبرص وشمالها بحجة "كورونا"

احتشد متظاهرون قبارصة، أتراك، وروم، على جانبي الحدود عند معبر "لوقماجي" في عاصمة قبرض التركية لفكوشا، للتنديد بقرار الإدارة الرومية في جنوب قبرص بغلق 4 بوابات حدودية مع جمهورية شمال ​قبرص التركية​ بحجة اتخاذ تدابير ضد فيروس "كورونا".

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن الشرطة الرومية أطلقت الغازات المسيلة للدموع، بعد أن حاول متظاهرون أتراك عبور الحواجز التي وضعت على الحدود، مرددبن شعارات من قبيل "لا يمكن منع السلام في قبرص".

بالتوازي، كانت السلطات الرومية جنوب قبرص، أغلقت 4 بوابات حدودية في أواخر شباط الماضي، بحجة اتخاذ تدابير ضد "كورونا"، الأمر الذي اعترض عليه مسؤولو جمهورية شمال قبرص التركية، معتبرين أنه "قرار تعسفي أحادي الجانب، ونابع من أسباب سياسية".