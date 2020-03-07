محافظة كربلاء تقرر إحالة من يخفي سفره إلى بلدان موبوءة بـ "كورونا" إلى القضاء

قررت محافظة ​كربلاء​ جنوبي ​العراق​، "إحالة كل من يخفي سفره إلى بلدان موبوءة بفيروس "كورونا" المستجد إلى القضاء"، معتبرين أن "ذلك يشكل خطراً على سلامته وسلامة عائلته والمجتمع، وقد تصل مدة الحكم إلى 5 سنوات".

وأشارت المحافظة، في بيان، إلى أن "خلية الأزمة الخاصة بمكافحة "كورونا"، اتخذت عدداً من القرارات على خلفية وفاة المريضة التي لم تخبر السلطات بقدومها من دولة موبوءة بالفيروس، وبسبب الأضرار التي قد تسبب فيها قلة الوعي الصحي".

كما نوّهت بأن "خلية الأزمة قررت أيضا استضافة كافة العوائل القادمة من السفر لمدة 14 يوما في فنادق تم تخصيصها من قبل الحكومة المحلية".