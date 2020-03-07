ظريف: ترامب يمارس ارهاباً اقتصادياً وطبياً بحق إيران لإضعاف قدراتها على مكافحة "كورونا"

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "بممارسة الإرهاب الاقتصادي والطبي بحق إيران، عبر تشديد العقوبات لإضعاف قدراتها على مكافحة فيروس "كورونا".
وأشار ظريف، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ترامب يشدد العقوبات الأميركية غير القانونية انطلاقا من دوافع خبيثة، وذلك بهدف استنزاف موارد إيران الضرورية في مكافحة "كورونا"، في الوقت الذي يموت مواطنونا جراءه".
كما اعتبر ظريف أنه "لم يعد ممكنا أن يواصل العالم صمته، لأن الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة ينافسه إرهابها الطبي".
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