مراد: دياب إداري من طراز الكبار ويعرف ماذا يريد

أشار الوزير السابق ​حسان دياب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ما سمعناه من رئيس ​الحكومة​ حسان دياب نابع من صدق في التعاطي ومقاربة حلول الأزمات بمسؤولية وشجاعة وهو بدون شك إداري من طراز الكبار فهو يعرف ماذا يقول وماذا يريد لخوض غمار حل الازمات بغض النظر عن النتائج"، معتبرا أن "الإرادة صلبة والإدارة سليمة والوزراء الذين قبلوا المهام لديهم النية للعمل الجدي من أجل ​لبنان​ وليس طمعا بالموقع".

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