الطقس غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، أما الإثنين غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة جنوب البلاد.
أما الثلاثاء، فغائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا وتساقط امطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.
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