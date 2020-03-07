كرامي: حسان دياب يتصدى لمهمة شاقة بكثير من المسؤولية الوطنية

أشار النائب فيصل كرامي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "في هذا اليوم نترحّم على الشخصيات السياسية والقامات الوطنية التي حمت لبنان وحافظت على الليرة اللبنانية في احلك واصعب الظروف، وفي الوقت نفسه نقول لا سامح الله كل الذين تولوا المسؤولية وانتهجوا سياسات الاستدانة والفساد واوصلت البلد الى ما وصل اليه من انهيار مالي".
ولفت إلى أنه "في هذا اليوم، يتصدى رئيس الحكومة حسان دياب لمهمة شاقة بكثير من المسؤولية الوطنية وهي الخطوة الاولى في مسار التصحيح والانقاذ".
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