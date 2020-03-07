انطلاق حافلتين لحراك صيدا نحو صور للمشاركة بالتظاهرة الشعبية

انطلقت حافلتان للمشاركين من حراك صيدا من ساحة تقاطع ايليا في المدينة باتجاه ساحة العلم في ​مدينة صور​، للانضمام إلى مجموعة ساحات الحراك الآتية من ​بيروت​ والمشاركة في التظاهرة الشعبية التي ستجري تحت شعار "مش دافعين".

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