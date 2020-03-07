مستشفى بيروت الحكومي نفى صحة تسجيل منسوب إلى مديره العام

نفت ادارة ​مستشفى بيروت الحكومي​، في بيان، "نفيا قاطعا صحة التسجيل الصوتي الذي يتم تداوله عبر تطبيق الواتس آب، والمنسوب إلى المدير العام للمستشفى عن تحذيره من فيروس ​الكورونا​ المستجد وعن سبب ظهور هذا الفيروس"، مشيرة إلى أنه سبق لها أن "لفتت إلى أنها المرجع الوحيد للتثبت من أي خبر يتعلق بها قبل نشره إلى العلن".

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